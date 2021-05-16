مصرع إسرائيليَين اثنين وإصابة 50 إثر انهيار داخل كنيس بالقدس

الأناضول -

القدس/ سعيد عموري - لقى إسرائيليان مصرعهما وأصيب 50 آخرون، الأحد، إثر انهيار مدرج داخل كنيس في مستوطنة "جفعات زئيف" بمدينة القدس المحتلة، حسب إعلام عبري.وقالت قناة "كان" (رسمية) إن "إسرائيليين لقيا مصرعهما فيما أصيب 50 على الأقل، في انهيار مدرج داخل كنيس بمستوطنة جفعات زئيف".وتابعت أن حالة بعض المصابين "خطيرة إلى حرجة".وكانت القناة أفادت، في وقت سابق، بإصابة العشرات، ومنهم 10 حالتهم بين "خطيرة إلى حرجة".وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن الكنيس أعيد افتتاحه حديثا، وأقيمت فيه اليوم أول صلاة.وفي 30 أبريل/نيسان الماضي، لقي 44 شخصا مصرعهم في انهيار مدرج خلال احتفال يهودي بجبل "الجرمق" بمنطقة الجليل (شمال).