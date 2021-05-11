دول تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت 7 دول عربية، الثلاثاء، أن الخميس سيكون أول أيام عيد الفطر، وفق بيانات رسمية.وأوضح الديوان الملكي السعودي، أن الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان (بدأ 13 إبريل/ نيسان)، والخميس هو أول أيام عيد الفطر.وهو الموقف ذاته الذي أعلنته وزارتا الأوقاف في كل من قطر واليمن، ومفتي فلسطين محمد حسين، ونظيره في الأردن، عبد الكريم الخصاونة، ووكالة الأنباء الإماراتية.كما أعلن ديوان الوقف السني في العراق، أن يوم الخميس المقبل سيكون أول أيام عيد الفطر.ومن المقرر أن يترقب الشيعة في العراق هلال شهر شوال مساء يوم غد الأربعاء؛ إذ جرت العادة، منذ سنوات طويلة، أن يبدأ الشيعة في البلاد صيام رمضان بعد يوم من بدء السنة.