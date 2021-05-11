"الأقصى بستاهل نزحف زحف"..

تعيش القدس على ملحمة جديدة عنوانها "فلننقذ حي الشيخ جراح".. "الشيخ جراح" تكفي فخامة الاسم، حيث أخذ هذا الحي الموجود في الجانب الشرقي لمدينة القدس اسمه من الأمير حسام الدين بن شرف الدين عيسى الجراحي، طبيب صلاح الدين الأيوبي، و الذي أنشئ سنة 1956 ليستوعب 28 عائلة فلسطينية منكوبة مهجرة من أراضيها المحتلة سنة 1948. وقيمة هذا الحي تكمن في موقعه الهام الذي يعتبر الدرع الواقي للمسجد الأقصى وقبة الصخرة.واليوم يتواصل مسلسل التهجير ويتعرض أصحاب الأرض الى قرارات المغتصبين بإخلاء الموقع ليزرعوا مستوطناتهم ويقومون بتفتيت ما تبقى من المدن الفلسطينية لطمس الهوية العربية الإسلامية لمدينة القدس. لكن المرابطون العزل من نساء ورجال خرجوا عن بكرة أبيهم في مشهد مهيب مرددين قسم الوفاء والشرف "أقسم بالله العلي العظيم أن نحمي المسجد الأقصى المبارك". مستميتين في الدفاع عن حرمة الأقصى ومتصدّين للجريمة النكراء التي يقودها المستوطنون المدججين بترسانة عسكرية في ظل التطبيع العربي المخزي مع الكيان الصهيوني.عشرات الآلاف من الفلسطينيين لم ترهبهم آلة القمع الصهيونية اختاروا ساحات الأقصى والأحياء المجاورة مرابطين هناك يقيمون الصلوات ويعيشون حالة كر وفر مع المستوطنين وجيش الاحتلال ويتصدون للاقتحام ويذودون نيابة عن كل المسلمين عن شرف الامة.شتان بين من يتدافعون في سبيل دينهم ومقدساتهم وبين من يتدافعون في سبيل شهواتهم، أخجلتمونا أيها المرابطون ولا نملك لكم سوى الدعاء.. اللهم قوي عزيمتهم واحفظهم وافتح لهم فتحا قريبا.. اللهم احفظ فلسطين وأهل فلسطين يا من لا تضيع عندك الودائع..