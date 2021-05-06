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مصر وتركيا بختام مشاورات استكشافية: أجرينا مناقشات صريحة ومعمقة

Publié le Jeudi 06 Mai 2021 - 16:52 قراءة: 0 د, 31 ث
الأناضول - وصفت تركيا ومصر، الخميس، الجولة الاستكشافية للمشاورات الثنائية بـ"الصريحة والمعمقة".

جاء ذلك في بيان مُشترك بشأن الجولة الاستكشافية للمشاورات بين مصر وتركيا، والتي عقدت بالقاهرة على مدى يومي 5 و6 مايو/أيار الجاري.


وأفاد البيان بـ"اختتام المُباحثات الاستكشافية بين وفدي مصر وتركيا، التي عقدت على مدى يومين بالقاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية المصري حمدي سند لوزا، ونظيره التركي السفير سادات أونال".

وأوضح أن "المناقشات كانت صريحة ومعمقة، وتطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق، وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط".

وأضاف أن "الجانبين سيقومان بتقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة".

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