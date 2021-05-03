بعد زواج 27 عاما.. بيل غيتس ينفصل عن زوجته

الأناضول -

أعلن مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، مساء الإثنين، انفصاله عن زوجته ميليندا غيتس، بعد 27 عاما على زواجهما.وقال غيتس في بيان مشترك، نشره على حسابه بموقع "تويتر" إنه وزوجته سيواصلان العمل معا في العمل الخيري الذي يشمل التعليم والمساواة بين الجنسين والرعاية الصحية.وجاء في البيان: "بعد قدر كبير من التفكير والكثير من العمل بشأن علاقتنا، اتخذنا قرارا بإنهاء زواجنا".وتابع الزوجان في البيان "على مدى السنوات الـ 27 الماضية، قمنا بتربية 3 أطفال رائعين وبنينا مؤسسة تعمل في جميع أنحاء العالم لتمكين جميع الناس من عيش حياة صحية ومنتجة".وأوضحا قائلين: "سنواصل عملنا معًا في المؤسسة، لكننا لم نعد نعتقد أنه يمكننا أن ننمو معًا كزوجين في هذه المرحلة التالية من حياتنا".والعام الماضي أعلن بيل غيتس تنحيه عن رئاسة مجلس إدارة شركته "مايكروسوفت"، للتركيز في إدارة مؤسسته الخيرية "بيل وميليندا غيتس" غير الربحية جنبًا إلى جنب مع زوجته.وتزوج بيل غيتس ومليندا غيتس في هاواي عام 1994.