غرناطة يقلب الطاولة على برشلونة ويسقطه في "كامب نو"

تلقى برشلونة خسارة مريرة في معقله أمام غرناطة بهدف لاثنين، الخميس، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".وضع النجم ليونيل ميسي فريقه برشلونة بالمقدمة بهدف أول أحرزه عند الدقيقة 23، إثر هجمة منظمة اختتمها أنطوان غريزمان بتمريرة لزميله الأرجنتيني ليُسددها أرضية سريعة بعيدا عن متناول حارس المرمى.ومع حلول الدقيقة 63، أدرك غرناطة التعادل من كرة طويلة ضربت دفاع برشلونة لتصل إلى الفنزويلي داروين ماتشيز، الذي واجه تير شتيغن بثقة وأسكن الكرة الشباك.واستغل الفريق الأندلسي اندفاع الكتالونيين نحو الهجوم، ليتمكن من خطف هدف ثان جاء في الدقيقة 79 من كرة عرضية أرسلها أدريان غوميز إلى داخل منطقة جزاء الخصم، وجدت المهاجم خورخي مولينا، الخالي من الرقابة، ليضعها برأسه عن يسار شتيغن.الهزيمة أبقت برشلونة في المركز الثالث بعدما توقف رصيده عند 71 نقطة، في حين عزز غرناطة موقعه بالمركز الثامن بوصوله إلى النقطة 45.