بغداد.. توقيف مدير مستشفى "فاجعة الحريق"

الأناضول -



إضافة إلى عدد من العاملين بمستشفى "ابن الخطيب"؛ لحين اكتمال التحقيق في حريق خلّف 82 قتيلا و110 مصابين

قرر القضاء العراقي، الأحد، توقيف مدير مستشفى "ابن الخطيب" في العاصمة بغداد وعدد من العاملين فيه، على خلفية حريق المستشفى.وقال مجلس القضاء الأعلى، الذي يدير شؤون القضاء في البلاد، في بيان، إن "محكمة تحقيق الرصافة (في بغداد) اتخذت الإجراءات القانونية بشأن حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء".وأضاف أن "المحكمة قررت توقيف مدير المستشفى (لم يذكر اسمه) وعدد من المنتسبين (العاملين) لحين اكتمال التحقيق ومعرفة المقصرين في الحادثة".وأشار البيان إلى أن "القاضي المختص شكّل فريق عمل مع مديرية مكافحة إجرام بغداد (تابعة للداخلية) لمعرفة ملابسات الحادثة".ومساء السبت، نشب حريق في مستشفى "ابن الخطيب" المخصص لمرضى كورونا بمنطقة جسر ديالى بالعاصمة العراقية، جراء انفجار أسطوانة أكسجين.وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الداخلية، ارتفاع عدد ضحايا حريق المستشفى، إلى 82 قتيلا و110 مصابين.وقرر رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، الأحد، إيقاف وزير الصحة حسن التميمي، ومحافظ العاصمة بغداد محمد جبر، عن العمل، على خلفية الحريق، وتشكيل لجنة تحقيق بالحادث.