45.7 مليار دولار عائدات "السيادي النرويجي" في الربع الأول

الأناضول -



الصندوق الأضخم عالميا من حيث الأصول، كان سجل خسارة بمقدار 162.5 مليون دولار في عائدات الفترة المماثلة 2020 بسبب جائحة كورونا

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأضخم عالميا من حيث الأصول، تحقيق عائد على الاستثمار 4 بالمئة خلال الربع الأول من 2021، بما يعادل 382 مليار كرونة نرويجية (45.7 مليار دولار).وكان الصندوق سجل تراجعا بنسبة 14.6 بالمئة في عائدات الفترة المماثلة 2020، مسجلا خسارة بمقدار 1.35 مليار كرونة (162.5 مليون دولار) بسبب جائحة كورونا التي أضرت الاقتصاد العالمي ككل.وقال الصندوق في بيان أصدره، الأربعاء، إن "العائد على استثمارات الأسهم في الصندوق بلغ 6.6 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي".ولم يورد البيان قيمة الربح الصافي (بعد الضرائب والمصاريف الإدارية) خلال الفترة.وقال تروند غراندي، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الاستثمارات في البنك المركزي النرويجي، بحسب البيان: "كان للاستثمارات في الأسهم المساهمة الأكثر إيجابية في العائد خلال الفترة".ونهاية الربع الأول 2021، بلغت القيمة السوقية للصندوق 11.034 تريليون كرونة (1.328 تريليون دولار) وتم استثمار 73.1 بالمئة من قيمته في الأسهم و2.5 بالمئة في العقارات غير المدرجة، و24.5 بالمئة في أدوات الدخل الثابت.وتأسس الصندوق في ستينيات القرن الماضي، بهدف تحصين الاقتصاد النرويجي من التقلبات في أسواق النفط.