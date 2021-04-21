تركيا.. تأسيس وزارتين جديدتين وإعفاء وزيرة التجارة

الأناضول -

أصدرت رئاسة الجمهورية التركية مرسوما ينص على تأسيس وزارتي "الخدمات الاجتماعية والأسرة"، و"الضمان الاجتماعي والعمل"، وإعفاء وزيرة التجارة روهصار بكجان.ونشرت الجريدة الرسمية إلى جانب المرسوم، الأربعاء، قرارات تتعلق بتعيينات وزارية جديدة.وتضمنت القرارات الموقعة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعفاء روهصار بكجان من منصبها كوزيرة للتجارة وتعيين محمد موش عوضا عنها.وبحسب القرارات الجديدة تسلمت دريا يانيق منصب وزيرة الخدمات الاجتماعية والأسرة، ووداد بيلغين وزيرا للضمان الاجتماعي والعمل.