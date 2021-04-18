روسيا تطرد 20 دبلوماسيا تشيكيا ... ردا على طرد تشيكيا 18 دبلوماسيا روسيا..

الأناضول -

أعلنت وزارة الخارجية الروسية الأحد، طرد 20 دبلوماسيا تشيكيا في سفارة بلاده بالعاصمة موسكو.وذكرت الخارجية الروسية في بيانها، أنها استدعت السفير التشيكي فيتسلاف بيفونكا، وسلمته مذكرة حول طرد الدبلوماسيين التشيكيين.وأكد البيان إبلاغ السفير التشيكي احتجاج روسيا على ما أسمته "التصرف غير الودي تجاه الدبلوماسيين الروس في العاصمة التشيكية براغ، وتسليمه مذكرة بأسماء 20 دبلوماسيا تشيكيا غير مرغوب بهم في موسكو".وطالبت المذكرة بضرورة مغادرة الدبلوماسيين التشيكيين روسيا قبل انتهاء 19 أبريل/نيسان.وطلبت الخارجية من السفير التشيكي مساواة عدد بعثة بلاده الدبلوماسية بموسكو بعدد البعثة الدبلوماسية الروسية في براغ.والسبت، أعلن رئيس وزراء تشيكيا، أندريه بابيش، أن بلاده قررت طرد 18 دبلوماسيا روسيا لدورهم في انفجار وقع بالبلاد عام 2014، بحجة أنهم يعملون لمصلحة المخابرات الروسية، وأنّ هناك شكوكا جدية بضلوعهم في تفجير مستودع ذخيرة بمنطقة جنوب مورافيا التشيكية.