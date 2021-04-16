على قناة نسمة: نسبة مشاهدة عالية ل 16/16

تراهن قناة نسمة في هذا الموسم الرمضاني على سلسلة 16/16 وكسبت الرهان حيث استطاع العمل في حلقاته الأولى شد المشاهدين وتحقيق نسب مشاهدة عالية متفوقا على أعمال أخرى.



16/16 عمل يجمع بين الكوميديا و”الأكشن” من انتاج شركة نوران وسيناريو مالك بلحاج واخراج حمدي الجويني وبطولة كل من محمد علي التونسي وvipa وبحري الرحالي ومهذب الرميلي وصابرين خليفة منصور ومحمد الداهش ورانيا التومي وفيصل الحضيري واحمد الاندلسي وعزيزوس وليلى الشابي وأمين الامام.‎



