كورونا: فرنسا تعلن تعليق الرحلات مع البرازيل حتى إشعار آخر

فرانس 24 -

قررت باريس أن تعلق كل رحلاتها مع البرازيل "حتى إشعار آخر" بسبب القلق الناتج من السلالة المتحورة البرازيلية لفيروس كورونا، وفق ما أعلن رئيس الوزراء جان كاستكس الثلاثاء خلال جلسة استجواب الحكومة في الجمعية الوطنية.وقال كاستكس: "نلاحظ أن الوضع يزداد خطورة، وقررنا تاليا تعليق كل الرحلات بين البرازيل وفرنسا حتى إشعار آخر". فيما أوضح وزير النقل جان باتيست دجيباري الاثنين أن فرنسا "احتفظت برحلات قليلة" مع البرازيل.وقد برر الإبقاء على الرحلات الجوية باحترام القانون، إذ نص مجلس الدولة، وهو أعلى سلطة إدارية في فرنسا، على أن المواطنين الفرنسيين "باسم حرية التنقل، ينبغي أن يكونوا قادرين على القدوم".وأمام انتقادات المعارضة، نفى جان كاستكس أي تقاعس مشيرا إلى أن المسافرين القادمين من البرازيل يتعين عليهم الحصول على اختبار نتيجته سلبية والخضوع للحجر لمدة عشرة أيام.ولا تزال فرنسا تعاني من الموجة الثالثة من فيروس كورونا إذ لا تظهر المؤشرات تحسنا في المستشفيات، مع تسجيل أكثر من 99 ألف حالة وفاة وتقديم العلاج لنحو 6 آلاف مصاب بكوفيد-19 في أقسام العناية المركزة، مما يثير الشكوك حول إمكانية تخفيف القيود.فرانس24/ أ ف ب