أول ظهور مشترك للعاهل الأردني والأمير حمزة منذ الأزمة الأخيرة خلال احتفالات بمئوية تأسيس الدولة

فرانس 24 -

لأول مرة منذ الخلاف الذي هز البلاد، ظهر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي العهد السابق الأمير حمزة الأحد معا في حفل بمناسبة مئوية تأسيس الدولة الأردنية.وأظهرت وسائل الإعلام الحكومية العاهل الأردني وأفرادا آخرين من العائلة الحاكمة يضعون أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول.وكان الأمير محط اتهامات حكومية بكونه كان في قلب "مؤامرة" تستهدف "استقرار وأمن" البلاد، وهو ما نفاه ابن الملكة نور.وكان أردنيون نشروا صورا للعاهل الأردني الملك عبد الله وللأمير حمزة على موقع فيس بوك، معبرين عن فرحهم بحل الأزمة.وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض "ما جرى هو حل عائلي باتجاه احترام محددات الدستور".وأضاف "ما تم حل عائلي للخلاف داخل العائلة المالكة، لكنه ليس حلا للأزمة السياسية في البلد".فرانس24/ رويترز