ديمبلي يمنح برشلونة فوزا غاليا على بلد الوليد

حقق برشلونة فوزا صعبا على ضيفه بلد الوليد بهدفٍ دون رد، الإثنين، في ختام الجولة 29 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".ودخل الفريق الكتالوني اللقاء بهجوم واسع واستطاع خلق العديد من الفرص الخطرة على مرمى بلد الوليد، الذي ظل طيلة دقائق الشوط الأول متراجعا في مناطقه الخلفية.وتابع برشلونة بحثه المكثف عن التسجيل في الشوط الثاني، وكان قريبا بشكل كبير من هز شباك الضيوف، لولا تألق الحارس جوردي لوبيز في التصدي لانفراد عثمان ديمبلي والعديد من تصويبات الأرجنتيني ليونيل ميسي.ورغم إكمال بلد الوليد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه أوسكار بلانو في الدقيقة 79، إلا أن الفريق ظل صامدا حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الرسمي والتي عرفت تسجيل الفرنسي عثمان ديمبلي هدف الانتصار بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.الهدف المتأخر منح برشلونة العلامة الكاملة ليصبح في رصيده 65 نقطة استعاد بها المركز الثاني من غريمه ريال مدريد قبل موقعة الكلاسيكو بينهما، فيما تجمد رصيد بلد الوليد عند 27 نقطة يحتل بها المركز السادس عشر.