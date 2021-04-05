   Fairouz - صيفية  

مارسيليا يُعمق جراح ديجون بثنائية نظيفة

@OM_Officiel/twitter
Publié le Lundi 05 Avril 2021 - 06:22 قراءة: 0 د, 29 ث
عمق أولمبيك مارسيليا جراح ضيفه ديجون بعدما هزمه بهدفين نظيفين، الأحد، ضمن الجولة 31 من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل فريق الجنوب هدفه الأول في الدقيقة الأولى من الوقت البديل عن عمر الشوط الأول، إثر ركلة زاوية نفذها ديمتري بايت وحولها المدافع الأرجنتيني ليوناردو باليردي برأسية جميلة هزت الشباك.


وعرفت الدقيقة 79 من زمن اللقاء تسجيل المدافع الإسباني ألفارو غونزاليس هدف مارسيليا الثاني برأسية من كرة ثابتة أخرى نفذها صانع ألعاب الفريق بايت.

ورفع مارسيليا بهذا الفوز رصيده إلى 48 نقطة وضعته في المركز السادس، فيما ظل ديجون يُعاني أسفل الترتيب وفي رصيده 15 نقطة فقط.

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