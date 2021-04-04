"بلومبرغ": 652 مليون جرعة من لقاحات كورونا وزعت حول العالم

الأناضول -

حدثت وكالة أنباء "بلومبرغ" الدولية، الأحد، خارطة توزيع لقاحات فيروس كورونا المطروحة للتطعيم حول العالم، وحصص الدول الأكثر شراءً للقاحات.وبحسب الوكالة، بلغ إجمالي عدد اللقاحات المطروحة للتوزيع عالميا حتى، السبت، 652.71 مليون جرعة، موزعة على 151 دولة حول العالم، بمتوسط تلقيح يومي بلغ 17.2 مليون جرعة.وتصدرت الولايات المتحدة قائمة بلدان العالم الأكثر شراءً للقاح بإجمالي 161.68 مليون جرعة، حصل خلالها 31.4 بالمئة من إجمالي السكان على جرعة واحدة، و18 بالمئة على الجرعتين.وفي المرتبة الثانية، جاءت الصين، بحصولها على 138 مليون جرعة لقاح، بينما لا تتوفر تفاصيل عن نسبة التطعيم.في المرتبة الثالثة، جاء تكتل الاتحاد الأوروبي، بعدما حصل على 78.87 مليون جرعة، توزعت بين 12.2 بالمئة من إجمالي سكان التكتل حصلوا على الجرعة الأولى، و5.1 بالمئة من السكان حصلوا على الجرعتين.وفي المرتبة الرابعة الهند، التي حصلت على 74.4 مليون جرعة، حيث حصل 4.7 بالمئة من السكان على الجرعة الأولى، و0.7 بالمئة على الجرعتين.وفي المرتبة الخامسة بريطانيا، التي حصلت على 36.63 مليون جرعة، حيث حصل 47 بالمئة من السكان على الجرعة الأولى، و7.8 بالمئة على الجرعتين.وجاءت البرازيل سادسة، بإجمالي 23.67 مليون جرعة، تبعتها تركيا سابعة بـ 16.66 مليون جرعة، حصل فيها 11.5 بالمئة من السكان على جرعة واحدة و8.6 بالمئة على الجرعتين، بحسب ذات المصدر.ووفق مسح أجرته الأناضول، فإن الدول الأربع الأولى (الولايات المتحدة، الصين، الهند، بريطانيا)، إلى جانب الاتحاد الأوروبي استحوذوا على 75 بالمئة من مجمل عدد جرعات اللقاح المطروحة عالميا.وجاءت شبه جزيرة جبل طارق في المرتبة الأولى عالميا، على صعيد حصول مواطنيها على جرعتي اللقاح، بنسبة 89.6 بالمئة من السكان.