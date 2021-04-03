ليبيا.. المنفي يدعو لتفعيل اتحاد المغرب العربي

الأناضول -

دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، السبت، إلى تفعيل اتحاد المغرب العربي وعودة اجتماعاته مجددا.جاء ذلك خلال لقاء المنفي في العاصمة الليبية طرابلس، وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.وأكد المنفي، وفق البيان، "أهمية تفعيل اتحاد المغرب العربي ودعم مؤسساته".وأضاف أن "ليبيا ستبذل ما في وسعها خلال الفترة الحالية لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع الأشقاء بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد".وكشف المنفي، أن ليبيا "ستوجه قريبا دعوة لبدء التئام اجتماعات اتحاد دول المغرب العربي المتوقفة على مختلف المستويات".وفي 17 مارس/آذار المنصرم، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال زيارته ليبيا، إلى إعادة تفعيل اتحاد المغرب العربي.واتحاد المغرب العربي، منظمة إقليمية تأسست عام 1989، بمدينة مراكش بالمغرب، ويتألف من 5 دول تقع بالجزء الغربي من العالم العربي وهي: الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا.وواجه اتحاد المغرب العربي منذ تأسيسه عراقيل لتفعيل هياكله وتحقيق الوحدة المغاربية؛ حيث لم تُعقد أي قمّة على مستوى قادة الاتحاد منذ قمة 1994 التي استضافتها تونس.وتسلم المنفي، وفق البيان، رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني هنأه فيها بمناسبة نيله ثقة مجلس النواب، وفق البيان.من جانبه شدد ولد الشيخ أحمد، حسب البيان، "على دعم موريتانيا الكامل لتنفيذ مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي ودعمها الكامل للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في كافة المحافل المشتركة عربيا ومغاربيا وإفريقيا".وفي 16 مارس الماضي، تسلم المنفي ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات عامة مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.