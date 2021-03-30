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صفقة لقاح سرية تطيح بحكومة سلوفاكيا

Publié le Mardi 30 Mars 2021 - 18:07 قراءة: 0 د, 22 ث
الأناضول - قدم رئيس وزراء سلوفاكيا إيغور ماتوفيتش، وحكومته، الثلاثاء، بسبب صفقة سرية لشراء لقاح روسي مضاد لكورونا.

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أن ماتوفيتش، استقال هو وحكومته؛ لتخفيف الأزمة السياسية التي أثارتها صفقة سرية لشراء لقاح "سبوتنيك " الروسي المضاد لكورونا.


وبحسب الوكالة، فإن حكومة ماتوفيتش هي أول حكومة أوروبية تنهار بسبب تعاملها مع الوباء، لكن هذه الخطوة ستبقي التحالف الحالي المكون من أربعة أحزاب في السلطة وتجنب احتمال إجراء انتخابات مبكرة، يتمتع الائتلاف بأغلبية برلمانية مريحة.

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