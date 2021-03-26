السعودية..نشوب حريق في منشأة بترولية إثر تعرضها لاعتداء بمقذوف

الأناضول -

الرياض/عزيز الأحمدي - أعلنت المملكة العربية السعودية، فجر الجمعة، نشوب حريق في منشأة للبترول جراء استهدافها بمقذوف في منطقة جيزان(جنوب).جاء ذلك في تصريح لمصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية (لم يذكر اسمه) نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.وقال المصدر إن "محطة توزيع المنتجات البترولية بجازان تعرضت مساء الخميس لاعتداء تخريبي بمقذوف (لم تحدد نوعه)“.وأضاف :”نتج عن الاعتداء نشوب حريق في أحد خزانات المحطة دون وجود إصابات“.ومساء الخميس قال التحالف العربي، إن جماعة الحوثي اليمنية حاولت استهداف جامعتي جازان ونجران جنوب غربي السعودية وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أعلن التحالف اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية.وقال التحالف، في بيان بثته وكالة الأنباء إنه تم اعتراض وتدمير 4 طائرات مفخخة أطلقت لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.وكثف الحوثيون، في الأسابيع الماضية، إطلاق صواريخ بالستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، وسط إعلانات متكررة من التحالف بتدمير هذه الصواريخ والطائرات، واتهام الجماعة أنها مدعومة بتلك الأسلحة من إيران.