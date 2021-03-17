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مقتل 7 أشخاص وإصابة 2 بإطلاق نار بجورجيا الأمريكية

Publié le Mercredi 17 Mars 2021 - 06:09 قراءة: 0 د, 16 ث
الأناضول - أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل 7 أشخاص وإصابة 2 بإطلاق نار في ثلاثة منتجعات صحية بضواحي أتلانتا في ولاية جورجيا.

وقال المحققون إنهم يحاولون تحديد ما إذا كانت عمليات إطلاق النار متصلة ببعضها أم لا.


وأعلنت السلطات أنها تبحث عن مشتبه بهم تم رصدهم عبر كاميرات المراقبة في أماكن الحوادث أثناء إطلاق النار.



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