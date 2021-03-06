"قيس بعثهولنا ربّي كفّارة جزاء لعمايلنا"

يعجز قلمي عن التعبير وتغص الكلمات في حلقي ويعجز لساني عن البيان أمام هذا الكم الهائل من الرداءة، والإحباط الذي يصيبني كلما خرج علينا رئيس الجمهورية في صور مستفزة وخطابات الشتم والتفريق والغموض والتخوين. إذ يعكس إفلاسا سياسيا وفكريا.وما يزيد في كآبتي وتعاستي هو الكم الهائل من المقالات المؤيدة التي كتبتها في قيس خلال الدور الثاني للحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة. وصل بي الحد عند افصاح الصناديق عن إرادة الشعب التونسي أن رقص قلمي مبتهجا بفوزه ونطقت حروفه فرحا أن "انثروا النصر التونسي على كل العرب أينما كانوا حتى لا يقال بقي عربي لم يتذوق طعم الفرح". والحال وأننا نستطعم الخيبات المتتالية.لكن رغم مواصلة قلمي خطّ سطور النصح للرئيس على أمل سماعه خرابيش حروفي، وأنا التي دعوت الله أن يدم قلمي ما دام حبره الصدق وأن يكسره إذا تنفس حرفه كذبا لكن "لقد أسمعت لو ناديت حيا.. ولكن لا حياة لمن تنادي".أحاول أن أجد تفسيرا لخيبتي فأبحر في أرشيف مقالاتي، فأتعثر في "أليس فيكم رجل ..رشيد"، تروي حروفه أن رجال أتت بهم ثورة 17 ديسمبر العظيمة وكانوا على قلب رجل واحد مثل محمد المنصف المرزوقي وعبد الفتاح مورو ومصطفى بن جعفر وغيرهم لكن كرسي الرئاسة جعلهم فرادى بعد أن كانوا جماعات.. الأسماء هي..هي لكن القلوب مع الأسف تغيرت.واليوم تقف الكلمات صامتة ولا نحسن الكلام ونعجز عن الأفعال. ربما أراد الله أن يرسل للتونسيين هذا الرئيس كفّارة لهم جزاء "لعمايلهم".اللهم ارحمنا برحمتك وارفع عنا البلاء، اللهم احفظ وطننا من الأمراض والوباء، واصرف عنا السوء وجميع الأسقام، وازرع فيه راحة دائمة، وأملا بك لا يخيب، يا رب.