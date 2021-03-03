فريق أممي يصل ليبيا لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار

الأناضول -

حسب ما ذكره ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة..

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن فريقا تابعا لها وصل إلى ليبيا الليلة الماضية، بهدف دعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.وقال دوجاريك، إن "فريقا أمميا صغيرا (لم يحدد عدده) وصل ليبيا الليلة الماضية".وأضاف أن الفريق يهدف إلى "وضع أساس دعم وتشاور مع اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، حول آلية مراقبة وقف إطلاق النار"، دون تفاصيل أكثر.ويسود ليبيا، منذ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وقف لإطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة، تنتهكه مليشيات الانقلابي خليفة حفتر من آن إلى آخر.واللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، تضم 5 أعضاء من الحكومة الليبية الشرعية و5 من طرف مليشيا حفتر.ويأتي ذلك في ظل انفراجة سياسية بالبلاد، بعد سنوات من المواجهات المسلحة، بحسب مراقبين.وفي 5 فبراير/ شباط الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي، (75 سياسيا يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة غرب، وشرق، وجنوب)، برعاية الأمم المتحدة، سلطة تنفيذية مؤقتة لإدارة شؤون البلاد والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.​​​