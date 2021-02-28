توتنهام يقسو على بيرنلي ويهزمه برباعية بيضاء

أمطر توتنهام هوتسبير شباك ضيفه بيرنلي بأربعة أهداف نظيفة، الأحد، ضمن الجولة 26 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.وقدم توتنهام شوط أول مميز أنهاه متقدمًا بثلاثية أحرزها كل من غاريث بيل، هاري كين، والبرازيلي لوكاس مورا، وذلك في الدقائق، 2، 15، 31.وخفف توتنهام من نسقه الهجومي في الشوط الثاني، واكتفى بإضافة هدف وحيد وقع عليه الويلزي غاريث بيل عند الدقيقة 55.واستعاد توتنهام توازنه بهذا الفوز، بعد أن هُزم في الجولتين السابقتين أمام وست هام يونايتد (بهدفين لواحد)، وقبلها أمام مانشستر سيتي (بثلاثية نظيفة).ورفع توتنهام رصيده إلى النقطة 39 في المركز الثامن في حين تكبد بيرنلي خسارته الثانية عشر هذا الموسم، وظل في المركز الخامس عشر بـ28 نقطة.