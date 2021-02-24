أسعار النفط تستأنف صعودها بعد بيانات أمريكية مثبطة

الأناضول -

استأنفت أسعار النفط الخام صعودها منتصف جلسة الأربعاء، بعد تراجع منذ ختام جلسة أمس الثلاثاء وبداية تعاملات اليوم، على وقع بيانات أمريكية مثبطة.والثلاثاء، قال معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة صعدت بمقدار مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي بتاريخ 19 فبراير/ شباط الجاري.وتظهر خلال وقت لاحق اليوم، البيانات النهائية لمخزونات الخام، وتصدر عن إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة.وعند الساعة (10:00 بتوقيت غرينتش)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 0.62 بالمئة أو 42 سنتا إلى 64.90 دولارا للبرميل.وكانت الأسعار تراجعت بنسبة 0.65 بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم.كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل/ نيسان، بنسبة 0.54 بالمئة أو 33 سنتا إلى 62.03 دولارا للبرميل.وتتلقى أسعار الخام دعما من التزام تحالف "أوبك+" باتفاقية خفض الإنتاج، إلى جانب توقعات مؤسسات دولية بتحسن أسعار الخام صوب 75 دولارا بحلول الربع الثالث 2021.