   Om Kalthoum - ما تصبرنيش  

أسعار النفط تستأنف صعودها بعد بيانات أمريكية مثبطة

Publié le Mercredi 24 Février 2021 - 12:07 قراءة: 0 د, 45 ث
الأناضول - استأنفت أسعار النفط الخام صعودها منتصف جلسة الأربعاء، بعد تراجع منذ ختام جلسة أمس الثلاثاء وبداية تعاملات اليوم، على وقع بيانات أمريكية مثبطة.

والثلاثاء، قال معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة صعدت بمقدار مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي بتاريخ 19 فبراير/ شباط الجاري.


وتظهر خلال وقت لاحق اليوم، البيانات النهائية لمخزونات الخام، وتصدر عن إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة.

وعند الساعة (10:00 بتوقيت غرينتش)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 0.62 بالمئة أو 42 سنتا إلى 64.90 دولارا للبرميل.

وكانت الأسعار تراجعت بنسبة 0.65 بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل/ نيسان، بنسبة 0.54 بالمئة أو 33 سنتا إلى 62.03 دولارا للبرميل.

وتتلقى أسعار الخام دعما من التزام تحالف "أوبك+" باتفاقية خفض الإنتاج، إلى جانب توقعات مؤسسات دولية بتحسن أسعار الخام صوب 75 دولارا بحلول الربع الثالث 2021.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 221184



En continu

Toutes les news

الأربعاء 24 فيفري 2021 | 12 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:37 18:11 15:41 12:39 06:57 05:30
17°
 18° % 63 :الرطــوبة
تونــس 10°
2.06 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
18°-1019°-919°-1019°-918°-9
  • Avoirs en devises
    22133,5

  • (23 fev)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,30031 DT        1$ =2,73136 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 fev)   702,6 MDT