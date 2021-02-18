بورتو يحقق انتصارًا تاريخيًا على يوفنتوس

حقق بورتو البرتغالي فوزًا تاريخيًا على حساب يوفنتوس الإيطالي بهدفين لواحد، الأربعاء، في ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.ولعب بورتو شوطًا أولًا مميزًا ومارس منذ البداية ضغطًا على مناطق يوفنتوس، ما أسفر عن هدف أول مُبكر لأصحاب الأرض جاء مع الدقيقة الأولى، إثر خطأ ساذج من الأوروغوياني رودريغو بنتاكور، استغله الإيراني مهدي طارمي ووضع الكرة داخل الشباك.وحاول يوفنتوس العودة بالنتيجة بطرق افتقدت للتركيز والخطورة، مع نجاح عناصر بورتو في فرض سيطرتهم على أرض الملعب، حتى الدخول لغرف الاستراحة.وبدأ البرتغاليون الشوط الثاني كسابقه، ونجحوا بعد مرور عشرين ثانية فقط في تسجيل هدف ثان حمل توقيع المالي موسى ماريغا، الذي تجاوز دفاع اليوفنتوس وسدد عن يمين الحارس تشيزني.وظل يوفنتوس يحاول اختراق دفاعات بورتو إلى أن تمكن فريدريكو كييزا من تقليص الفارق بهدف أحرزه عند الدقيقة 82، من كرة وصلت إليه داخل منطقة الجزاء، سددها على الطائر في الجهة البعيدة عن حارس المرمى.والفوز هو الأول للفريق البرتغالي على نظيره الإيطالي في تاريخ مواجهات الفريقين، إذ سبق والتقى الطرفان في خمس مناسبات فاز يوفنتوس في أربعة منها مقابل تعادل وحيد خرج به بورتو.ويحتضن ملعب "آرينا ستاديوم" في تورينو مواجهة الإياب في التاسع من الشهر المقبل، حيث سيتوجب على يوفنتوس تحقيق الفوز بفارق هدف لضمان العبور إلى الأدوار القادمة.