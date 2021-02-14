نيوزيلندا تفرض إغلاقا عاما في "أوكلاند"

الأناضول -

أعلنت السلطات في نيوزيلندا، الأحد، فرض إغلاق عام في أوكلاند، أكبر مدن البلاد، لمنع انتشار فيروس كورونا.جاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" عن رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن، فجر الأحد.وقالت رئيسة الوزراء إن "إدارة مدينة أوكلاند سترفع مستوى التأهب لمواجهة كورونا من 2 إلى 3، اعتبارا من منتصف الليلة"، ويعني ذلك فرض حظر عام.وأضافت إن مستويات التأهب هذه ستتم مراجعتها كل 24 ساعة لكن الإغلاق المخطط له لمدة ثلاثة أيام يجب أن يسمح للحكومة بالحصول على مزيد من المعلومات حول الإصابات الجديدة بكورونا.وجاء قرار فرض الحظر في مدينة أوكلاند عقب اكتشاف 3 إصابات لعائلة من أب وأم وابنتهما، بحسب الصحيفة.وتعد نيوزيلندا من أقل الدول تضررا إثر جائحة كورونا، حيث بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس فيها ألفين و330 منها 25 حالة وفاة.