اليمن.. عرض "حوثي" لإنهاء هجماتها على السعودية

الأناضول -

الجماعة قالت إنها ستنهي هجماتها تجاه السعودية مقابل وفق غارات التحالف باليمن..

عرضت جماعة الحوثي، السبت، وقف هجماتها ضد السعودية، مقابل إنهاء غارات التحالف العربي بقيادة المملكة في مناطق وجبهات باليمن.جاء ذلك في تغريدة لمحمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى في الجماعة، عبر حسابه على "تويتر".وقال الحوثي: "‏نحن من ندعو للسلام وقدمنا لأجله حلولا كثيرة، لكن الحاصل حتى الآن أن القصف بالطيران الأمريكي و البريطاني والأوروبي مستمر والمعارك مستمرة".وأضاف: "نحن حاضرون إن وجدت الجدية، وكنقطة أولى نوقف الطيران المسير والصواريخ (ضد السعودية) بإيقاف دول العدوان (التحالف) قصفها بالطيران على المحافظات والجبهات (في اليمن)".وحتى الساعة 7:45 مساء (ت.غ) لم يصدر تعليق من قبل السلطات السعودية أو اليمنية حول عرض الحوثيين.وخلال الأيام الماضية، صعدت جماعة الحوثي من عملياتها ضد السعودية بإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، الأمر الذي لقي إدانة عربية ودولية واسعة.وأعلن التحالف العربي، على نحو متفرق اعتراض وتدمير نحو 10 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية، خلال أقل من أسبوع، إضافة إلى تدمير صاروخ باليستي.والخميس، أبلغت السعودية مجلس الأمن الدولي، بأنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها من الهجمات "الإرهابية" للحوثيين.ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا أودت بحياة 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية؛ فمنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.