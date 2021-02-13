مجلس الشيوخ.. زعيم الجمهوريين يعتزم تبرئة ترامب

الأناضول -

أبلغ زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، السبت، زملاءه عزمه التصويت لتبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب، خلال اليوم الخامس من محاكمته بمجلس الشيوخ.ونقلت شبكة "سي إن إن" عن "تيد باريت" أحد مساعدي ماكونيل قوله إنه "يخطط للتحدث في قاعة مجلس الشيوخ بعد جلسة المحاكمة اليوم لتعليل تصويته".وأخبر ماكونيل زملاءه، عبر رسالة إلكترونية تداولتها لاحقا وسائل إعلام محلية، بأنه "لا يستطيع التصويت لإدانة ترامب، لأنه لا يعتقد أن مجلس الشيوخ لديه اختصاص للنظر في القضية".وكان من المفترض أن يصوت مجلس الشيوخ، السبت، على ما إذا كان سيدين ترامب بتهمة التحريض على التمرد في مبنى الكونغرس الشهر الماضي، إلا أن الديمقراطيين طالبوا باستدعاء شهود في المحاكمة، ما قد يؤخر التصويت على الحكم بحق الرئيس السابق.وتتطلب الموافقة على مثول شاهد جديد، أغلبية بسيطة، في مجلس الشيوخ الذي يضم مئة عضو، وللديمقراطيين 50 صوتا.وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية، شهدت واشنطن في 6 يناير/كانون الثاني، مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة، واعتقال 52 آخرين.وفي حالة إدانة ترامب، قد يمنع من الترشح لأي منصب رسمي في المستقبل، كما ستؤثر إدانته على المكافآت المالية التي يحصل عليها بعد انتهاء ولايته رئيسا للولايات المتحدة.