الثورة المضادة والدعيات الكاذبة

شائعات وأكاذيب

اليوم ، أصبحت المعلومات الخاطئة ، التي تنتشر أكثر فأكثر كل يوم ، واحدة من أهم أدوات الدعاية للأفراد المتطفلين سياسيًا واللذين يريدون الوصول الى السلطة وذالك لغايات شخصية منفعية التي بها يصل الى كل مبتائه بكل سهولة ولا بعناء يذكر.. نشر الأخبار الكاذبة أصبح أكبر وأسرع وسيلة من قبل أصحاب النفوذ الذين لديهم معرفة عميقة في مجال التواصل الاجتماعي الإلكتروني ، ومعظمهم من الشباب المتعلم وهم يقومون بهذا العمل القذر من أجل المال او الجاه او لمنفعة شخصية. بعد ذلك ، يجب أن نذكر أن عملية التضليل الإعلامي لا تقتصر على السكان المحليين ، بل على العديد من الأشخاص الذين يلجأون إلى هذه العملية لأن لديهم سمعة في خلق الأكاذيب ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي. إنهم منتشرون في جميع أنحاء العالم وهم مستعدون لأقذر الإعلانات التجارية مقابل المال. يمكن أن يسمى هذا النوع من النشاط الخلايا النائمة. هناك العديد من تقنيات الخداع والهدف واحد وهو تدمير الخصم بشكل مباشر وغير مباشر. إنها اللعبة القذرة واللعبة المتسلطة المفضلة للمبتدئين والسياسيين الوهميين والأشخاص الفاسدين.لقد اتخذت الثورة موقفا في تونس لكن لم يتغير شيء كما ينبغي. يجب تغيير كل شيء وفي عملية التغيير. ليست المعلومات والأخبار كما كانت في الماضي ، وأصبحت الحقيقة مسألة نسبية يتم تفسيرها وفقًا للاحتياجات والظروف.لذلك ، أصبح التلاعب بالمعلومات والأخبار من جميع الأنواع صناعة جديدة ومربحة وهي مثل البضاعة نوع حسب الطلب، يقوم بها أشخاص يعرفون ما يجب عليهم فعله وهم مختفون بشكل عام ، أي نادرًا ما يظهرون و حسب التقدير. المنظمات الاجتماعية وشبكاتها المرئية وغير المرئية ، وكذلك الإنترنت ، هي الركائز الأساسية لهذه الظاهرة. كان بعض السياسيين ضحايا الدعاية الكاذبة وكانت هذه الدعايات الكاذبة عقبة رئيسية ميزت حياتهم السياسية واثرت سلبا في مجراها بل كانت سببا كبيرا في ابتعادهم عن السياسة والحياة الاجتماعية بصفة عامة حتى ان بع عض ض ضحايها انزووا كليا.. كانت بعض الشائعات قاتلة بالنسبة لهم. كانت هذه الشائعات من الأسباب التي حالت دون إعادة انتخاب المرزوقي لمنصب الرئاسة. هذه الأسباب ، ومعظمها خارجي وقليل منها غير موضوعي.يمكن أن تكون الشائعات عفوية أو استفزازية ، ولكن الأهم من ذلك أنها كلها مدمرة ، خاصة إذا كانت موجهة ضد طرف معين أو شخص معين. والأخطر من ذلك كله هو الافتقار إلى القيادة السياسية القادرة على تصحيح هذه المواقف المربكة.قاذفة الأخبار المزيفة محمية بشكل جيد. هويته غير مكشوفة وتحيط بها نوع من الحماية والأخلاق ، أي ضمان الحماية المطلقة له لفترة محددة. يتم نشر هذه الرسائل الدعائية الكاذبة التي لا تستند إلى أي حقيقة أو منطق أو مصدر وإعادة بثها بطرق مختلفة وبوسائل مختلفة وعبر أماكن عامة محددة.أن الدعاية ووالاخبار الزائفة لا تقتصر على الديكتاتوريات والبلدان التي بها ديمقراطية حديثة مثل تونس فقط وأنما كذالك الأنظمة الديمقراطية العريقةوخاصة اذا لم تكن راضية عن المعلومات الموضوعية البحتة مثلما صار في الدعايةامتلاك العراق للسلاح المدمر الشامل. الخط الفاصل بين المعلومات الحقيقيةوالدعاية الشريرة أقل إحكامًا مما يُعتقد عمومًا. بادئ ذي بدء ، كلاهما يشتركان في نفس الدعم الفني وطرق الاتصال اي الراديو والتلفزيون والإنترنت والصحف وولهمانفس الأهداف. ثم الأول هو شرط وجود الثاني ذاته. الأخبار المزيفة كتقنية دعاية جديدة يسهل غمرها بسهولة في المجتمعات التي يسيطر عليها الفقر والبطالة لأن الرغبة في المعرفة لم تحل محل الحاجة إلى الازدهار.الامور في تونس تعقدت و تثير علىى القلق بشكل متزايد. ، تعمل الأخبار المزيفة باستمرارعلى تبسيط وترتيب وطمأنة على الاجتماعي خاصة من خلال تحديد جانب الخير والشر.في تونس ، وخاصة منذ اندلاع الثورة ، التابعون النظام القديم ناشطين سياسيًا وهم منظمون جيدًا بحيث غالبًا هم موجودون علنا وسرا في الوقت المناسب والمكان المناسب ولهم خصية في سرعة التواصل أو النقل ، ببراعة ومهارة ، معلومات كاذبة مموهة جيدًا ولكنها متطورة جيدًا. هؤلاء الأشخاص الذين يمارسون الإشاعات الكاذبة هم أبطال في التنكر اللغوي. لغة مزدوجة وشخصية مزدوجة. على العموم هم أناس بدم بارد. نفوس هادئة وليست عدوانية لكنهم يتصرفون بحذر.فهذه الفئة المنتمية إلى النظام السابق ومن حولهم ، يجب أن تكون أوضاع البلد تحت رحمتهم هكذا يفكرون. إنهم يرون أنفسهم سادة البلد المطلق وكل شيء يجب أن يمر تحت سمائهم. إنهم يقودون مستقبل البلاد من وراء الكواليس وفي الأروقة. بالنسبة لهم ، فإن الشائعات يتم إجراؤها من خلال منطق معكوس وملون أو السخرية من الحقيقة باستمرار والتي تهدف إلى خلق الفوضى والارتباك. يتم تقديم معلومات خاطئة للجمهور بشكل مباشر وغير مباشر ، حسب التواريخ والأماكن وكذلك الظروف. كل شيء يتم كإجراء احترازي وبالتوافق مع بعض صناع القرار السياسي. إن إنشاء هذه المعلومات الخاطئة من قبل فريق مدرب جيدًا على المهمة ودراسة كيفية عملها في نفس الوقت يسمح لهم بالحفاظ على سلطاتهم وتعزيزها. هدفهم حكم البلاد ورؤية مستقبلها ومصيرها ومهاجمة من يعارضها. الحقيقة هي أن لديهم سيطرة جزئية على الفضاء العام وخاصة السياسة. لذلك لا يجب على المجتمع والنشطاء الحقيقيين تجاهل هذه الظاهرة الشائنة التي هي سبب امتداد الوضع القديم وسيطرة أقلية فاسدة على البلاد. إنها اليد الخفية للثورة المضادة.إن الشائعات السائدة هي بلا شك أداة للقوة والتأثير للفاسدين وقطاع الطرق. تسيطر هذه المجموعة على الرأي العام الذي اشتد وأصبحت هذه الشائعات جزءًا من سياسة التأثير والسيطرة على تدفق الأخبار.لصرف انتباه المواطنين عن القضايا الحقيقية للبلد مع نقل المعلومات العادية والتافهة. الهدف الرئيسي من هؤلاء المتلاعبين الكبار بالرأي العام هو خلق مواقف استفهام بشكل مستمر. يتم تسهيل نشر أو استغلال الشائعات لأغراض الدعاية من خلال حقيقة أن هذه الشائعات تظل مجهولة المصدر وكذلك يتم نقل هذه المعلومات شفويا. هؤلاء محتالون حقيقيون ينشرون الشائعات ، ولا ننسى أن هناك أشخاصًا متخصصين باستمرار في هذا المجال. بدلاً من ذلك ، هناك شركات كاملة متخصصة في إنشاءهؤلاء محتالون حقيقيون ينشرون الشائعات ، ولا ننسى أن هناك أشخاصًا يتخصصون باستمرار في هذا المجال. بل هناك شركات كاملة متخصصة في إنشاء ونشر دعاية كاذبة ، وهذه الشركات ممولة من الخارج ومن الداخل.غالبًا بفضل نجاح برنامجهم الدعائي المعروف والمشهور بحيث يمكن نقل المعلومات الكاذبة بسهولة. كثير من هؤلاء السياسيين الزائفين لا يعرفون التأثير السلبي على حسن سير البلاد.هؤلاء الرعاة الحقيقيون لهذه المهمة القذرة وغير الديمقراطية هم بشكل عام رجال أثرياء ولديهم قوة اقتصادية كبيرة. انهم في كل مكان ؛ أين أنت هناك. إنهم مستعدون للأكاذيب والإشاعات الخبيثة والكاذبة. إنهم مثل الباعة الجائلين الذين ينتقلون من مكان إلى آخر دون ترك أثر أو بصمة.وقع بعض السياسيين والمسؤولين ضحايا للتضليل والدعاية السيئة. لقد كانوا سببا مباشر او غير مباشر و كانت كذالك ضربة قاتلة وحاسمة أنهت الحياة السياسية لبعض منهم بينما الباقي تشتت. ثم هناك البعض الاخر من الشخصيات البارزة في السياسة طواعية اوقفوا عملهم السياسي مثل المرزوقي الرئيس الاسبق و بن جعفر الرئيس الاسبق لمجلس النواب. وومجموعة أخرى بطرق اجبرت عن الانزواء وحتى الاستهزاء والظلم لبعضهم.ومن بين هؤلاء الضحايا رئيس الجمهورية الأسبق منصف المرزوقي. منذ أن وطأت قدمه الأرض في تونس. بعد عودته من المنفى ، بدأت حملة دعائية مع جزء من حركة اليسار وحزب التجمع الدستوري الديمقراطي السابق ، وأهانوه بأبشع الصفات. لم يسلم من شرهم منذ ذلك الحين واستمروا في نهجهم المجنون والمحموم حتى يومنا هذا.لذلك لا ننسى ما صرح به سيد الشفافية السيد الرمادي عبر ا حدى التلفزية المسائية حيث اكد ان أنفق المرزوقي أنفق آلاف الدنانير على الويسكي والسمك ، أي أن المرزوقي بصفته رئيسًا للجمهورية ، لا يستحق هذا المنصب. إنه لأمر مؤسف أن يكون رئيس الجمهورية سكيرًا ومنغمسًا في الملذات والعربدة ، متناسيًا واجبه الوطني في مراقبة شؤون البلاد والسيطرة عليها. وكان السيد الرمادي يتحدث نيابة عن منظمة وهمية تسمى الشفافية. ظهر هذا الشخص في كثير من الأحيان في برامج تلفزيونية معينة ، وهو معروف بدعمه للقوى المعادية للديمقراطية. هذا الرجل قال هذا الكلام الزائف حبا في المال وحقده الاعمى وبساطة عقله وكذالك العصابة التي وراءه هما من سخراه لهذا العمل المشين .أين هذه الأكاذيب التي يرددها هذا الرجل اليوم؟ لقد أفسد هويته وصورته بهذه الهجمات الكاذبة. الكل يعلم ان الرئيس الاسبق المرزوقي لا يشرب الخمر ولا يدخن ولا مادي ولقد صرح احد مراسل تلفزة عالمية على الهواء ان المرزوقي كان يرفض المال التي تقدمه له تلك التلفزة لانه يقول الحق والنضال لا يباعان بالمال ثم لا ننسى ان ثلثي راتبه يقدمه لاهالي ضحايا الاستبداد وشهداء الثورة.من بين اللذين كان لهم مهاجمة الدكتور المرزوقي هي عبقرية الآنسة قرفاش السيدة الثانية التونسية لقصر قرطاج في عهد الراحل السبسي ، بشكل لافت في الهجوم الكاذب على الرئيس الأسبق منصف المرزوقي.قالت أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الدكتور منصف المرزوقي قد سلم جزءًا من الأرشيف الوطني لدولة أجنبية. كذب و بهتان. اي انها تقصد و بالنسبة لها ، مثل هذا الفعل يحاسبه أمام القضاء و أولئك الذين ارتكبوا هذا الفعل أمام القضاء اي بعبارة اخرى مقاضاة المرزوقي. هل هي على علم بما تقوله هذه المرأة وهل هي واعية بهذا التصرف الارعن، هل تقدر خطورة هذا القول وهل لديها كل البيانات اللازمة لدعم كلامها؟ وأمام هذه الأكاذيب أعلن المنصف المرزوقي أنه قرر مقاضاة محطتي إذاعة شمس إف إم وكاب إف إم بسبب هذه الشائعات الكاذبة. الدكتور الرئيس السابق المرزوقي نفسه ابية وشهم ومتسامح.إن مهاجمة منصف المرزوقي ليست صدفة أو عملية عابرة ، بل هي عملية مبرمجة وطويلة زمنياً لأن هؤلاء المهاجمين يخشون جدية هذا الرجل ومثابرته. كما يخافون من إصراره ودفاعه عن العدل والحقيقة والمساواة. إذن ، ليست هذه المرءة وحدها من أخطأ في حقه بل هناك آخرون يقومون بهذه المهمة الحقيرة. ولا ننسى وصف السياسي الجديد عبد العزيز المزوغي: المنصف المرزوقي هو "بوهالي ويشك في حصوله على الدكتوراه". كلمة بوهالي تعني شخصًا بسيطًا بلا عقل. الكلمات المبتذلة التي لا معنى لها هي في الواقع انعكاس للكراهية العمياء والغيرة والحقد والحسد. إن نطق هذه الأنواع من الصفات من خلال برنامج تلفزيوني ليس سوى سلوك غير مسؤول تجاه الذات البشرية وتجاه المجتمع. إنه عدم احترام للمواطنين. غطرسة وغباء.أغرب ما في الأمر هو السيد بحر ، الرئيس السابق لنادي حمام الانف، الذي تجرأ على مهاجمة الدكتور المرزوقي بعبارات مبتذلة وعنصرية قائلاً: "وجهك ليس وجه شخصية رئيس". . هل من المناسب معاملة السيد المرزوقي بمثل هذه الشروط السيئة؟ هل هذا الشخص تحكم في مداركه العقلية لإطلاق هذا النوع من التصريحات تجاه شخصية وطنية كانت أول رئيس بعد الثورة ومدافع شرس للحقوق الانسان والذي ر فض كل مغريات بن علي والذي وقفوا له كلااعضاء الاتحاد الاروبي اجلالا وصفقوا له طويلا وهي اول مرة يحصل هذا منذ ان بعث هذا الاتحاد؟اعترف توفيق بن بريك بأنه كان وراء بعض المعلومات الكاذبة والشائعات حول المرزوقي وأنه هو الذي أطلق الدعاية الشهيرة ضد المرزوقي وكرر ما فعله ، قائلاً في برنامج تلفزيوني: أنا من أطلق دعاية سيئة بالقول إن المرزوقي غالبًا ما كان مخمورًا وكان يتجول في قصر قرطاج في سروال وقميص أخضر. دافع المرزوقي ، في أيام الجمرة والديكتاتورية ، عن بن بريك وكذلك العديد من المضطهدين. كان بن بريك يزور المرزوقي في قصر قرطاج. نفس الرجل المعروف بتعليقاته المتناقضة من خلال التأكيد مباشرة في أحد البرامج: المرزوقي كان مدافعًا شجاعًا وأبيًا وقويًا عن حقوق الإنسان وكان من القلائل الذين رفضوا طاعة بن. علي.لإثارة الانقسامات العاطفية في ظرف مناسب مع أهداف تثبيط العلاقات العقلانية. إن الأزمة الاقتصادية الحالية للبلد التي تشتد هي أيضًا وسيلة للدعاية الكاذبة وهذا لقبول الوضع الاجتماعي الكارثي الحالي. كما تستخدم اليد الخفية للثورة المضادة وسائل التلاعب بالشائعات بالضغط على إطلاق معلومات إخبارية غير مهمة لتشجيع الناس علىيغرق في الجهل وعدم المسؤولية. نحاول دائمًا اتخاذ قرارات غير ديمقراطية مقبولة باستخدام الوقت والعامل غير المتوقع. ولتحقيق هدف معين ، تتضاعف استطلاعات الرأي للتلاعب بالرأي العام بشكل جيد بالاعتماد على تأثير الاستقالة التي تعتبر تداعياتها أهمها.يجب أن نكون حريصين في المستقبل القريب على أي تلاعب في الآراء على منصات التليفزيون لأنها أصبحت تهديدًا حقيقيًا للحياة العامة. لقد تصاعد الموقف وأصبح من الملح إيقاف هؤلاء المتلاعبين الذين ينشرون معلومات سامة.