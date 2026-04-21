رقم معاملات تأمينات البنك الوطني الفلاحي يزيد بنسبة 12 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2026

زاد إجمالي رقم معاملات تأمينات البنك الوطني الفلاحي، بنسبة 12 بالمائة، ليبلغ مستوى 50،9 مليون دينار، خلال الثلاثي الأوّل من 2026.

وتفسر هذه الزيادة، وفق شركة التأمين، إلى تطور رقم أعمال نشاط التأمين على غير الحياة، بنسبة 8 بالمائة، ليصل إلى 39،3 مليون دينار، المتأتي أساسا، من أقساط التأمين، في مجال تأمين السيّارات، الذي تطوّر بنسبة 11 بالمائة.


وبحسب مؤشرات نشاط الشركة، التي تم نشرها مساء أمس، الإثنين، فقد ارتفعت أقساط التأمين على الحياة بنسبة 32 بالمائة، لتتحوّل من 8،8 مليون دينار، في 31 مارس 2025، إلى 11،6 مليون دينار، في 31 مارس 2026.


وأشارت تأمينات البنك الوطني الفلاحي، إلى أن التعويضات المسددة سجلت تراجعا ملحوظا، بنسبة 26 بالمائة، لتبلغ 18،5 مليون دينار إلى موفى شهر مارس 2026، مقابل 25 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2025.

وأوضحت الشركة أن هذا التطوّر يفسر، أساسا، بتراجع التعويضات في مجال التأمين على السيّارات، بقيمة 6،6 مليون دينار، أي بتراجع بنسبة 31 بالمائة.
