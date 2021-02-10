"الشيوخ" الأمريكي يصوت لصالح دستورية محاكمة ترامب

الأناضول -

أيد مجلس الشيوخ، الغرفة العليا بالكونغرس الأمريكي، الثلاثاء، إجراء محاكمة كاملة للرئيس السابق، دونالد ترامب، حيث أقر غالبية أعضائه أن العملية تأتي بالتوافق مع الدستور.جاء ذلك خلال جلسة تصويت جرت لصالح اعتراف محاكمة ترامب بالدستورية، حيث صوت 56 مشرعا في بمجلس الشيوخ، مقابل رفض 44 آخرين.وانضم 6 مشرعين جمهوريين إلى الديمقراطيين في تأييد الحجة بأن محاكمة ترامب إجراء مسموح به بموجب الدستور الأمريكي رغم تركه منصب الرئيس.وفي وقت سابق الثلاثاء، بدأ المجلس نفسه، جلسات محاكمة ترامب في إطار عملية عزله التي يتهم فيها بالتحريض على التمرد وانطلقت في أعقاب حادث اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره..و يوم 13 يناير صوت معظم أعضاء مجلس النواب الأمريكي، الغرفة السفلى بالكونغرس، من بينهم 10 مشرعين جمهوريين، لصالح إقرار التشريع الذي ينص على مساءلة ترامب.ويواجه ترامب اتهاما بالتحريض على العنف في أحداث اقتحام مبنى الكونغرس.وبذلك يكون ترامب هو أول رئيس أمريكي يواجه العزل مرتين في تاريخ البلاد، بعد أن صوت مجلس النواب في 13 يناير لصالح الموافقة على عزله، لدوره في التحريض على أعمال الشغب المميتة في مبنى الكونغرس.وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية، شهدت واشنطن، في 6 يناير/كانون ثانٍ الماضي، مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة، واعتقال 52 آخرين.