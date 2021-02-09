"برنت" يتجاوز 61 دولارا بأعلى مستوى منذ إغلاق تعاملات 2019

الأناضول -

تجاوزت أسعار نفط "برنت"، الثلاثاء، 61 دولارا، وذلك بأعلى مستوى منذ إغلاق تعاملات ديسمبر/ كانون أول 2019، إثر تزايد الطلب عالميا وتراجع المعروض والتزام من قبل تحالف "أوبك+".وارتفع الطلب على النفط بشكل ملحوظ في آسيا مع زيادة إنتاج المصانع وعودة عجلة الإنتاج تدريجيا لمستويات ما قبل الجائحة، فيما يدفع الشتاء البارد في أوروبا الطلب بشكل أكبر على مصادر الطاقة التقليدية.وعند الساعة (08:00 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/ نيسان، بنسبة 0.74 بالمئة أو 45 سنتا إلى 61.16 دولارا للبرميل.وفي نفس الاتجاه، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مارس/ آذار، بنسبة 0.88 بالمئة أو 51 سنتا إلى 58.48 دولارا للبرميل.وتظهر بيانات لجنة المراقبة المشتركة لتحالف "أوبك+"، وجود التزام من جانب الأعضاء في اتفاقية خفض الإنتاج بمقدار 7.2 ملايين برميل يوميا، يضاف لها مليون برميل يوميا خفض طوعي سعودي يستمر حتى 31 مارس/ آذار المقبل.