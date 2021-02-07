ميلان يستعيد الصدارة برباعية ضد كروتوني

أمطر ميلان شباك ضيفه كروتوني بأربعة أهداف دون رد، الأحد، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.ووضع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فريقه في المقدمة بهدف أحرزه عند الدقيقة 30، مستفيدا من تمريرة ساحرة من زميله البرتغالي رافاييل لياو.وانتظر الميلان إلى غاية الدقيقة 64 ليسجل له مجددا إبراهيموفيتش الهدف الثاني، قبل أن يظهر الكرواتي أنتي ريبيتش ويدون اسمه بهدفين متتاليين أحرزهما في الدقيقتين 69 و70.واستعاد ميلان بهذا الانتصار صدارة الترتيب من جاره إنتر، بعدما رفع الفريق رصيده للنقطة 49، فيما تجمد رصيد كروتوني عند 12 نقطة في المركز العشرين والأخير.