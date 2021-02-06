استئناف زيارة اليهود إلى كنيس "الغريبة" 25 أفريل

الأناضول -

أعلن مسؤول تونسي، السبت، استئناف الزيارة السنوية ليهود العالم إلى كنيس "الغريبة" بجزيرة جربة (جنوب شرق) في 25 أبريل/نيسان المقبل بعد إلغاءها العام الماضي بسبب جائحة كورونا.وأوضح هشام المحواشي المدير الجهوي (المحلي) للسياحة في ولاية مدنين التي تتبع لها الجزيرة للأناضول: "تم تحديد موعد مبدئي لزيارة الغريبة خلال هذا العام ابتداء من 25 أبريل/نيسان، وحتى 2 أيار/ مايو المقبل".وحول الإجراءات الصحية المتبعة خلال الزيارة في ظل جائحة كورونا قال المحواشي: "سنحاول التكيف مع الوضع الصحي بالبلاد مهما كان نوعه ومهما كانت الظروف".وتسعى تونس إلى إنجاح موسم الغريبة في كل عام والذي عادة ما يكون له انعكاسات إيجابية على الموسم السياحي في جزيرة جربة المنطقة السياحية الأولى بالبلاد.وتعد زيارة كنيس "الغريبة" في جربة، إحدى طقوس اليهود بالعالم، حيث يزور آلاف منهم سنويا الجزيرة لأداء الصلوات والتبرّك.وكنيس "الغريبة"، من أقدم المعابد اليهودية في إفريقيا ويعود تاريخه إلى نحو 2400 عام.وتعتبر جزيرة جربة من أهم مناطق تواجد اليهود في تونس، ويعيش فيها حاليا نحو 1200 منهم.