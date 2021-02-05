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الموت يغيب الفنان عزت العلايلي "وقور" الدراما المصرية

Publié le Vendredi 05 Février 2021 - 12:40 قراءة: 0 د, 37 ث
الأناضول - توفي صباح الجمعة، الفنان المصري عزت العلايلي عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال محمود العلايلي نجل الفنان الراحل، عبر حسابه على "فيسبوك"، "توفى صباح اليوم والدي الفنان عزت العلايلى، وتقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند (غرب القاهرة)".


وعزت العلايلي (مواليد عام 1934)، بدأ حياته الفنية في ستينيات القرن الماضي، بالمشاركة في العديد من الأفلام السينمائية، أبرزها "الأرض"، و"التوت والنبوت"، و"الإنس والجن"، و"السقا مات"، و"إعدام القاضي"، و "لا تقتلوا الحب"، و"مخالب امرأة"، و"صرخة ندم".

وقبل أكثر من 3 عقود، برزت مشاركات العلايلي في الدراما التلفزيونية، أهمها مسلسلات "قيد عائلي"، و"ستائر الخوف"، و"ربيع الغضب"، و"الحسن البصري"، و"رياح الخوف"، و"مسك الليل"، و"ينابيع العشق".

واتسم أداء العلايلي في معظم أدواره التلفزيونية والسينمائية بـ"الرصانة والرزانة"، ما دفع النقاد لمنحه لقب "وقور" الدراما المصرية.

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