ترامب يرفض الإدلاء بشهادته في محاكمته البرلمانية

الأناضول -

أعلن جيسون ميلر، مستشار الرئيس الأمركي السابق، دونالد ترامب، أن الأخير لن يدلي بشهادته في إطار محاكمته التي ستنطلق الأسبوع المقبل في مجلس الشيوخ.وقال ميلر في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية وغربية، الخميس، إن "الرئيس لن يدلي بشهادة في محاكمة غير دستورية".وأتى تصريح المستشار بعد استدعاء فريق الادعاء الديموقراطي، ترامب، للإدلاء بشهادته "تحت القسم" في محاكمة عزله على خلفية الاعتداء الذي شنه حشد من أنصاره على مبنى الكونغرس، يوم 6 يناير/كانون ثانٍ الماضي.وقال رئيس فريق الادعاء جيمي راسكين في رسالة إلى ترامب تأتي قبل بدء المحاكمة في 9 فبراير/شباط الجاري، "أكتب إليك لأدعوك للإدلاء بشهادة تحت القسم، إما قبل أو أثناء محاكمة العزل في مجلس الشيوخ، بشأن سلوكك في 6 يناير 2021".وأضاف: "نقترح أن تدلي بشهادتك التي ستتضمن بالطبع استجوابا، بين الاثنين 8 والخميس 11 فبراير".وتابع: "سنكون مسرورين بتنظيم الأمر في زمان ومكان يناسبان الجميع".ويواجه ترامب اتهاما بالتحريض على العنف في أحداث اقتحام مبنى الكونغرس.وبذلك يكون ترامب هو أول رئيس أمريكي يواجه العزل مرتين في تاريخ البلاد، بعد أن صوت مجلس النواب في 13 يناير لصالح الموافقة على عزله، لدوره في التحريض على أعمال الشغب المميتة في مبنى الكونغرس.وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية، شهدت واشنطن، في 6 يناير، مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة، واعتقال 52 آخرين.ورد محاميا ترامب على الرسالة بمثلها، معتبرين أنّ الطلب من موكّلهما الإدلاء بشهادته يندرج في إطار "حيلة علاقات عامة".وأضاف المحاميان بروس كاستور وديفيد شوين في ردهما على رسالة فريق الادعاء الديموقراطي أن "رسالتكم تؤكد فحسب ما هو معروف للجميع: لا يمكنكم إثبات مزاعمكم" ضد الرئيس السابق.