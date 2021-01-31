الزمالك يعلن تعاقده مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب

اعلن نادي الزمالك المصري تعاقده مع المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري من مواطنه المقاولون العرب وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.وأنهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك اجراءات التعاقد مع سيف الدين الجزيري مساء السبت لينضم اللاعب بشكل رسمي لصفوف فريق القلعة البيضاء.وتم التعاقد مع الجزيري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وجود بند بنية البيع النهائي بعد فترة الإعارة وذلك لمدة موسمين.وشارك سيف الدين الجزيري مع المقاولون العرب في تسع مباريات هذا الموسم بالبطولة المصرية وكاس الكونفدرالية الإفريقية سجل خلالها اربعة اهداف.وسيكون الزمالك الفريق السابع في مسيرة سيف الدين الجزيري (27 عاما) بعد كل من النادي الافريقي ونادي حمام الانف واتحاد بنقردان والملعب القابسي في تونس وطنطا والمقاولون العرب في مصر.