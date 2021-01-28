بيلوسي: محاكمة ترامب حماية للدستور الأمريكي

الأناضول -

رئيسة مجلس النواب الأمريكي قالت إن "لا أحد فوق القانون حتى رئيس الولايات المتحدة"

شددت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الخميس، على أهمية محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، قائلة إن تلك المحاكمة "حماية لدستور الولايات المتحدة".وأضافت في مؤتمر صحفي إنّ "لا أحد فوق القانون حتى رئيس الولايات المتحدة، وإن محاكمة الرئيس السابق حماية للدستور والبلاد".وتابعت أنّ حماية مبنى الكونغرس هو "حماية للديمقراطية" في الولايات المتحدة.وتأتي تصريحات بيلوسي عقب إعلان مجلس الشيوخ الأمريكي أن المحاكمة الثانية لعزل الرئيس السابق دونالد ترامب ستجرى في الأسبوع الذي يبدأ في 8 فبراير/ شباط المقبل.وبذلك يكون ترامب أول رئيس أمريكي يواجه العزل مرتين في تاريخ البلاد، بعد أن صوت مجلس النواب في 13 يناير/ كانون الثاني الجاري لصالح الموافقة على عزله، بسبب دوره في التحريض على أعمال الشغب المميتة في مبنى الكونغرس في 6 من الشهر ذاته.وفي حالة إدانة ترامب، قد يمنع من الترشح لأي منصب رسمي في المستقبل، كما ستؤثر إدانته على المكافآت المالية التي يحصل عليها بعد انتهاء ولايته رئيسا للولايات المتحدة.