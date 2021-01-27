جونسون: أتحمل مسؤولية ارتفاع أعداد الوفيات بكورونا

الأناضول -

لندن - أعلنب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، تحمله مسؤولية ارتفاع أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، معربًا عن أسفه لتجاوز تلك الأعداد 100 ألف حالةجاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول البريطاني، خلال مؤتمر صحفي، قال فيه "من الصعب التعبير عن الحزن الذي تحمله هذه الإحصاءات القاتمة وسنوات العمر الضائعة وعدم تمكن العائلات من الاجتماع، وبالنسبة إلى كثر، الفرص الضائعة لوداع أحد أفراد أسرتهم".وأضاف: "إنني آسف بشدة لكل روح تزهق، وبالتأكيد بصفتي رئيسا للوزراء، أتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما قامت به الحكومة"،وتابع مؤكدا "أننا فعلنا حقا كل ما في وسعنا وسنستمر في بذل كل ما في وسعنا لتقليل الخسائر في الأرواح وتقليل المعاناة إلى أدنى حد".وأصبحت المملكة المتحدة أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة 100 ألف وفاة بسبب كورونا، فيما تعول الحكومة على حملات التطعيم للخروج من الأزمة الصحية التي تفاقمت بسبب ظهور نسخة متحورة من فيروس كورونا على أراضيها.ووفق الحصيلة اليومية لوزارة الصحة، سجلت 1631 وفاة إضافية حصلت بعد 28 يوما من اختبار إيجابي، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 100162.