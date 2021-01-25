إسرائيل تفتتح سفارة في أبوظبي

فرانس 24 -

ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان صدر الأحد أن البلاد افتتحت سفارة لها في أبوظبي. وجاء في بيان الخارجية أن إسرائيل "افتتحت رسمياً اليوم سفارة لها في أبو ظبي مع وصول القائم بالأعمال (...) إيتان نائيه" إلى العاصمة الإماراتية، مشيرة إلى أن هذه السفارة ستعمل "على تعزيز العلاقات بين الدولتين".ومن جهتها، صادقت الحكومة الإماراتية على إقامة سفارة للدولة الخليجية في تل أبيب، بعد أكثر من أربعة أشهر على توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات هو الأول بين الدولة العبرية ودولة خليجية.وقالت الحكومة في تغريدة على تويتر إثر جلسة ترأسها رئيس الوزراء ونائب رئيس الدولة وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "مجلس الوزراء يصادق على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب في دولة إسرائيل".ووقعت إسرائيل في 15 أيلول/سبتمبر في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحضوره، اتفاق إقامة علاقات مع الإمارات وإعلانا نوايا لاتفاق مماثل مع البحرين تحول إلى علاقات شاملة في وقت لاحق.والإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع الدولة العبرية، في حين تعتبر البحرين الرابعة، ثم السودان وأخيرا المغرب، بعد الأردن (1994) ومصر (1979).ويتطلع اقتصادا الإمارات وإسرائيل المتضرران جراء فيروس كورونا المستجد، إلى جني ثمار التطبيع وتحقيق أرباح سريعة، وقد وقعت الدولتان اتفاقات في مجال الإعفاء من التأشيرات والسياحة والمال وغيرها.وندد الفلسطينيون باتفاقيات التطبيع التي يرون أنها تتعارض مع الإجماع العربي الذي جعل من حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا أساسيا لإحلال السلام مع الدولة العبرية.إدارة بايدن ستعمل مع إسرائيل للبناء على اتفاقيات التطبيع الإقليميةويذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدرت الأحد بايانا على لسان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان جاء فيه أن الأخير أبلغ نظيره الإسرائيلي أن إدارة بايدن ستعمل عن كثب مع إسرائيل بشأن قضايا الأمن الإقليمي وللبناء على اتفاقيات التطبيع الإقليمية.فرانس24/ أ ف ب/ رويترز