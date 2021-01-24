روسيا.. ارتفاع عدد المعتقلين من أنصار "نافالني" إلى 3400

الأناضول -

ارتفع عدد المعتقلين من مؤيدي المعارض الروسي، "أليكسي نافالني" على يد الشرطة الروسية إلى أكثر من 3400.وأوضحت منظمة "او في دي-انفو" محلية، غير حكومية، ومتخصصة في مراقبة الاعتقالات أن "941 شخصا على الأقل اعتقلوا في موسكو.وشهدت العديد من المدن الروسية، السبت، مظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص، للمطالبة بإطلاق سراح المعارض الروسي أليكسي نافالني.وذكر مراسل الأناضول، أن أكثر من ثلاثة آلاف متظاهر تجمعوا في مسيرة بالعاصمة الروسية موسكو، تخللها استخدام الشرطة للعنف بين الفينة والأخرى.وأضاف المراسل، أن الشرطة أوقفت العديد من المتظاهرين خلال الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.من ناحية أخرى، وصل عدد المشاهدات لمقطع الفيديو الذي يحمل عنوان "قصر لبوتين: تاريخ أكبر رشوة" إلى 70 مليونًا، بعد أن نشره نافالني وفريقه على قناة يوتيوب بعد سجنه، حيث يستهدف المقطع بوتين ودائرته المقربين .واعتقلت السلطات الروسية، مساء الأحد، نافالني فور وصوله إلى مطار "شيريميتيفو" في العاصمة موسكو، قادما من ألمانيا التي قضى فيها 5 أشهر يتلقى العلاج.والإثنين، قضت محكمة روسية، باحتجاز نافالني 30 يوما، عقب مطالبة وزارة الداخلية، بحبسه على خلفية "انتهاكه المتكرر لشروط المراقبة القضائية".