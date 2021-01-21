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الحزب الديمقراطي يحصد أغلبية "الشيوخ" الأمريكي

Publié le Jeudi 21 Janvier 2021 - 06:29 قراءة: 0 د, 34 ث
الأناضول - واشنطن - حصد الحزب الديمقراطي أغلبية مقاعد مجلس الشيوخ الأمريكي، ليمتلك السيطرة على غرفتي الكونجرس، بالإضافة إلى البيت الأبيض لأول مرة في عقد من الزمن.


وأدى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، اليمين الدستورية أمام نائبة الرئيس كامالا هاريس.


وستكون هاريس، الصوت الحاسم في أي تعادل خلال أي تصويت داخل مجلس الشيوخ بين الديمقراطيين والجمهوريين الذين أًصبح كلاهما يمتلك 50 عضوًا، ما يجعل الغلبة للحزب الديمقراطي الذي تنتمي إليه "هاريس".

ومن شأن هذا التحول أن يجعل السيناتور الديمقراطي "تشاك شومر" زعيماً للأغلبية، مع تراجع الجمهوري "ميتش مكانويل" إلى زعيم الأقلية.

وأدى الديمقراطي جو بايدن اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة في حفل تنصيب رسمي أقيم، الأربعاء، في مبنى الكونغرس، بحضور شخصيات سياسية ورؤساء سابقين.

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