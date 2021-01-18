المـــــارد التركي.. إلى اين؟!

*حصل المسدس "SAR 9X" المصنع من قبل شركة "سارسلماز" التركية لصناعة الأسلحة، على جائزة أفضل مسدس في الولايات المتحدة لعام 2020. وجاء في بيان نشرته الشركة التركية المصنعة سارسلماز " تم اختيار المسدس التركي “SAR 9X”، عقب تصويت أطلقته المجلة الأمريكية المتخصصة في الأسلحة النارية لاختيار أفضل مسدس في 2020" وتنتج الشركة التركية العملاقة ما يقرب 50 نوعا من المسدسات الى جانب العديد من الاسلحة الاخرى.*بعد دخول قانون "وسائل التواصل الاجتماعي" الذي أقرته الحكومة التركية حيز التنفيذ، والذي يلزم شبكات التواصل الاجتماعية بتعيين ممثلين لها في البلاد، بادر فيسبوك بتعيين ممثله في تركيا بعد أن سبقته العديد من المنصات الى ذلك، على غرار تيك توك، و لينكد إن، ويوتيوب، وديلي موشنز، وقبلهم سبق تويتر واستجاب الى القانون التركي الجديد. وكانت جل هذه المواقع استنكرت القانون حال صدروه وروجت له تحت اسم "قانون اردوغان الجائر" لكنها ولما بدأت المهلة تتآكل شرعت في التسليم وتقاطر ممثلوها على انقرة.* وفق وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الاقتصاد التركي سيحقق نموا بنسبة 4.5 بالمئة في 2021، و5 بالمئة في 2022.*قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، إن بلاده ستبدأ بإنتاج الطاقة الكهربائية من محطة "آق قويو" النووية بحلول العام 2023.*أكدت تركيا أنها ستشرع قريبا في تجربة لقاح محلي ضد كورونا يعتمد على تقنية "الجسيمات الشبيهة بالفيروس"، التي تعد من أحدث طرق انتاج اللقاحات في العالم. وهي تقنية تعد من الطرق المبتكرة في اللقاحات، حيث تكسب تلك الجسيمات مناعة لجسم الانسان دون أن تسبب أي من المضاعفات الجانبية.