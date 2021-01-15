كرة اليد / بطولة العالم-2021 : برنامج يوم السبت

في ما يلي برنامج مباريات يوم السبت 16 جانفي الجاري ضمن بطولة كأس العالم-2021 لكرة اليد بمصر (بتوقيت تونس) :
المجموعة الخامسة: النمسا - فرنسا ( قاعة حسن مصطفى 00ر18) سويسرا - النرويج ( قاعة حسن مصطفى 30ر20)
المجموعة السادسة: المغرب - البرتغال ( قاعة العاصمة الادارية الجديدة 00ر18) الجزائر - إيسلندا (قاعة العاصمة الادارية الجديدة 30ر20)
المجموعة السابعة: مصر - مقدونيا الشمالية ( قاعة ملعب القاهرة 00ر18) الشيلي - السويد (قاعة ملعب القاهرة30ر20)
المجموعة الثامنة: بيلوروسيا -كوريا الجنوبية ( قاعة برج العرب بالاسكندرية 30ر15) روسيا - سلوفينيا - ( قاعة برج العرب بالاسكندرية 00ر18).
ويذكر انه تم تعويض منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية (المجموعة 5) و جمهورية التشيك (المجموعة 7) على التوالي من طرف سويسرا و مقدونيا الشمالية بسبب إصابة عدد من لاعبي الفريقين بفيروس كوفيد-19.
وتشارك روسيا في بطولة العالم تحت اسم "فريق الجامعة الروسية لكرة اليد", في إطار العقوبات التي فرضتها محكمة التحكيم الرياضي بإقصاء روسيا لمدة سنتين من المنافسات الدولية الكبرى بسبب المنشطات.
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المجموعة الخامسة: النمسا - فرنسا ( قاعة حسن مصطفى 00ر18) سويسرا - النرويج ( قاعة حسن مصطفى 30ر20)
المجموعة السادسة: المغرب - البرتغال ( قاعة العاصمة الادارية الجديدة 00ر18) الجزائر - إيسلندا (قاعة العاصمة الادارية الجديدة 30ر20)
المجموعة السابعة: مصر - مقدونيا الشمالية ( قاعة ملعب القاهرة 00ر18) الشيلي - السويد (قاعة ملعب القاهرة30ر20)
المجموعة الثامنة: بيلوروسيا -كوريا الجنوبية ( قاعة برج العرب بالاسكندرية 30ر15) روسيا - سلوفينيا - ( قاعة برج العرب بالاسكندرية 00ر18).
ويذكر انه تم تعويض منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية (المجموعة 5) و جمهورية التشيك (المجموعة 7) على التوالي من طرف سويسرا و مقدونيا الشمالية بسبب إصابة عدد من لاعبي الفريقين بفيروس كوفيد-19.
وتشارك روسيا في بطولة العالم تحت اسم "فريق الجامعة الروسية لكرة اليد", في إطار العقوبات التي فرضتها محكمة التحكيم الرياضي بإقصاء روسيا لمدة سنتين من المنافسات الدولية الكبرى بسبب المنشطات.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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