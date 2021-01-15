كرة اليد / بطولة العالم-2021 : برنامج يوم السبت

في ما يلي برنامج مباريات يوم السبت 16 جانفي الجاري ضمن بطولة كأس العالم-2021 لكرة اليد بمصر (بتوقيت تونس) :المجموعة الخامسة: النمسا - فرنسا ( قاعة حسن مصطفى 00ر18) سويسرا - النرويج ( قاعة حسن مصطفى 30ر20)المجموعة السادسة: المغرب - البرتغال ( قاعة العاصمة الادارية الجديدة 00ر18) الجزائر - إيسلندا (قاعة العاصمة الادارية الجديدة 30ر20)المجموعة السابعة: مصر - مقدونيا الشمالية ( قاعة ملعب القاهرة 00ر18) الشيلي - السويد (قاعة ملعب القاهرة30ر20)المجموعة الثامنة: بيلوروسيا -كوريا الجنوبية ( قاعة برج العرب بالاسكندرية 30ر15) روسيا - سلوفينيا - ( قاعة برج العرب بالاسكندرية 00ر18).ويذكر انه تم تعويض منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية (المجموعة 5) و جمهورية التشيك (المجموعة 7) على التوالي من طرف سويسرا و مقدونيا الشمالية بسبب إصابة عدد من لاعبي الفريقين بفيروس كوفيد-19.وتشارك روسيا في بطولة العالم تحت اسم "فريق الجامعة الروسية لكرة اليد", في إطار العقوبات التي فرضتها محكمة التحكيم الرياضي بإقصاء روسيا لمدة سنتين من المنافسات الدولية الكبرى بسبب المنشطات.