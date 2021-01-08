   Om Kalthoum - رٌقّ الحبيب  

ترمب "...".. إبكي كالنساء على ملك لم تحافظ عليه كالرجال

Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Publié le Vendredi 08 Janvier 2021 - 20:01 قراءة: 0 د, 31 ث
حياة بن يادم

من كان متعلقا بتلابيب الكره و الغطرسة فإن ترمب انتهى.


و من كان متعلقا بتلابيب الحرية و الكرامة فإن الديمقراطية قد فازت.

يتضح و أن ترمب الأحمق تحصل على ما يستحق نتيجة استهتاره و تهريجه.

و سيعيش بقية عمره أرقا تلاحقه لعنة القدس و دماء الفلسطينيين أين ما ولّى، و أرواح الأبرياء ستطارده و تقتص منه.

و لعنة فلويد الذي توفي و ذلك بالضغط على عنقه من طرف شرطة "عقلية ترمب" و هو يردد لا أستطيع التنفس. و لعنة السود و ضحايا الجوع في كل مكان و القائمة تطول .. و كأني بميلانيا تقول له ابكي كالنساء على ملك لم تحافظ عليه كالرجال.

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