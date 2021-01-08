ترمب "...".. إبكي كالنساء على ملك لم تحافظ عليه كالرجال

من كان متعلقا بتلابيب الكره و الغطرسة فإن ترمب انتهى.و من كان متعلقا بتلابيب الحرية و الكرامة فإن الديمقراطية قد فازت.يتضح و أن ترمب الأحمق تحصل على ما يستحق نتيجة استهتاره و تهريجه.و سيعيش بقية عمره أرقا تلاحقه لعنة القدس و دماء الفلسطينيين أين ما ولّى، و أرواح الأبرياء ستطارده و تقتص منه.و لعنة فلويد الذي توفي و ذلك بالضغط على عنقه من طرف شرطة "عقلية ترمب" و هو يردد لا أستطيع التنفس. و لعنة السود و ضحايا الجوع في كل مكان و القائمة تطول .. و كأني بميلانيا تقول له ابكي كالنساء على ملك لم تحافظ عليه كالرجال.