ترمب "...".. إبكي كالنساء على ملك لم تحافظ عليه كالرجال

حياة بن يادم
من كان متعلقا بتلابيب الكره و الغطرسة فإن ترمب انتهى.
و من كان متعلقا بتلابيب الحرية و الكرامة فإن الديمقراطية قد فازت.
يتضح و أن ترمب الأحمق تحصل على ما يستحق نتيجة استهتاره و تهريجه.
و سيعيش بقية عمره أرقا تلاحقه لعنة القدس و دماء الفلسطينيين أين ما ولّى، و أرواح الأبرياء ستطارده و تقتص منه.
و لعنة فلويد الذي توفي و ذلك بالضغط على عنقه من طرف شرطة "عقلية ترمب" و هو يردد لا أستطيع التنفس. و لعنة السود و ضحايا الجوع في كل مكان و القائمة تطول .. و كأني بميلانيا تقول له ابكي كالنساء على ملك لم تحافظ عليه كالرجال.
من كان متعلقا بتلابيب الكره و الغطرسة فإن ترمب انتهى.
و من كان متعلقا بتلابيب الحرية و الكرامة فإن الديمقراطية قد فازت.
يتضح و أن ترمب الأحمق تحصل على ما يستحق نتيجة استهتاره و تهريجه.
و سيعيش بقية عمره أرقا تلاحقه لعنة القدس و دماء الفلسطينيين أين ما ولّى، و أرواح الأبرياء ستطارده و تقتص منه.
و لعنة فلويد الذي توفي و ذلك بالضغط على عنقه من طرف شرطة "عقلية ترمب" و هو يردد لا أستطيع التنفس. و لعنة السود و ضحايا الجوع في كل مكان و القائمة تطول .. و كأني بميلانيا تقول له ابكي كالنساء على ملك لم تحافظ عليه كالرجال.
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