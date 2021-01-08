بريطانيا تفرض اختبار كورونا على القادمين إلى أراضيها

اشترطت المملكة المتحدة، الجمعة، خضوع جميع المسافرين القادمين إلى أراضيها لفحص فيروس كورونا قبل 72 ساعة من مغادرتهم، وتقديم نتائج تحليل "سلبية".وقالت الحكومة البريطانية في بيان، إن "الإجراء الحاسم الذي فرض (الجمعة) هو استجابة للتغيرات الملحوظة لانتقال الفيروس محليا وفي أنحاء العالم".كما فرضت غرامة مالية بقيمة 500 جنيه استرليني (678 دولار) لمن يصلون بدون إثبات خضوعهم للفحص وخلوهم من الفيروس، بحسب المصدر نفسه.وسيتم إلزام المسافرين بملء استمارة لتحديد موقع الراكب، كما يتوجب على القادمين من دول خارج قائمة ممرات السفر الآمنة التي حددتها الحكومة أن يعزلوا أنفسهم لمدة 10 أيام.وأوضح البيان أن "الفحص قبل المغادرة سيحمي عملية السفر، ويوفر المزيد من الحماية من حالات فيروس كورونا المستوردة".وأضاف أن "الالتزام بالفحص، بالإضافة إلى العزل الذاتي لمدة 10 أيام للقادمين، يساهم في تحديد الأشخاص المصابين، ومنعهم من السفر لبريطانيا".وبهذا الخصوص، قال وزير النقل غرانت شابس، إنه "تم بالفعل تنفيذ إجراءات حاسمة لمنع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستوردة، ولكن المزيد من التدابير كانت ضرورية بسبب سلالات الفيروس الجديدة المتطورة دوليا"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وأضاف أن: "الفحص قبل المغادرة مع الالتزام بفترة العزل الذاتي الإلزامية للمسافرين القادمين من البلدان عالية الخطورة، ستوفر المزيد من الحماية، مما يساعدنا على السيطرة على الفيروس أثناء تقديم اللقاح خلال الأسابيع المقبلة".ووصلت الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء المملكة المتحدة إلى مستوى غير مسبوق، إذ سجلت المملكة 400 ألف إصابة خلال الأسبوع الماضي، حسب ما أفادت بيانات رسمية.وجاءت الزيادة السريعة في الحالات بعدما أبلغ مسؤولو الصحة في بريطانيا عن سلالة جديدة من الفيروس في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وحتى صباح الجمعة، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في بريطانيا أكثر من 78 ألف و508، بينما تجاوزت الإصابات 2 مليون و889 ألفا و419 حالة، أما المتعافين فبلغ عددهم مليون و364 ألفا و821، بحسب موقع "وورلدوميتر" المعني برصد ضحايا الوباء في العالم.