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بفضل غلمان بن زايد.. المال القطري للقاهرة ولتونس السراب..!

بحضور وزيري مالية قطر ومصر.. افتتاح فندق
Publié le Mercredi 06 Janvier 2021 - 00:10 قراءة: 1 د, 4 ث
نصرالدّين السويلمي

حين كانت قمّة المصالحة توشك على نهايتها والملوك ما زالوا حول الطاولة، كانت طائرة وزير الماليّة القطري علي شريف العمادي تحطّ في مطار القاهرة الدولي ومنها إلى فعاليّات افتتاح فندق مملوك لشركة الديار القطريّة على ضفاف نهر النيل! ومن ثم الانطلاق لتدشين شلال المال والاستثمار، بينما الحصار لم ينحصر بشكل كامل والأمراء لم يعودوا إلى بلدانهم، كانت القاهرة تستعجل الاستثمارات القطريّة.
ولمّا كانت قطر تحت الحصار وتوجّهت إلى تونس باستثماراتها وأموالها واتفاقيّاتها، خرجت الزمرة المارقة أعداء الحياة يحرّضون ويشنّون الحملات وتكاتفوا لإبطال أي اتفاق مع الدوحة، فعلوا ذلك لحساب محمّد بن زايد ثمّ لحساب زعيم الإنقلاب الدموي في مصر!!! إذًا ها هو السيسي يشرّع أبوابه لقطر وها هي اليد العاملة المصريّة ستتدفّق، وها هي الإتفاقيّات البينيّة ستتراكم.. بينما تونس تئنّ حبيسة رهينة لحطب الحقد والكراهية، قبل ذلك عرضت علينا ليبيا خيراتها وفتحت لنا أبوابها، فتصدّت الزمرة المارقة مرّة باسم عبد الحكيم بالحاج ومرّة باسم فجر ليبيا ومرّة باسمميناء الزنتان.. ثمّ تركنا عسكر مصر ومرّ ليعقد الصفقات مع بلحاج وفجر وكتائب وإخوان وشرعيّة وسراج وطرابلس..

ها هي تونس تفقد فرصة سحريّة لمّا كانت الدوحة محاصرة تبحث عن شريك ينتفع كثيرا وينفّس عنها قليلا...... لقد ربحت دولة الانقلاب وخسرت دولة الثورة بفضل نفايات فرنسا عبيد بن زايد أعداء الثورة.. لماذا يربح السيسي ولا تربح تونس الله لا تربحــْــــــــــــــــــكم..



Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 218183

Ahmed01  (France)  |Mercredi 06 Janvier 2021 à 15h 35m |           
غلمان بن زايد" وكذا "غلمان تميم " أضيع من الأيتام في مآدب اللئام "وهم أدعى للشفقة في مهرجان التهليل للمصالحة المزعومة
سذاجة التحليل والفهم أم الانتهازية ، وكلاهما مصيبة ! والله أعلم

Samsoum1000  (Poland)  |Mercredi 06 Janvier 2021 à 10h 53m |           
لما ابتليت تونس بثلاثي مشؤوم :اتحاد الخراب، يسار استاصالي مهزوم ، رئيس من كوكب آخر لا و لن يفقه في السياسة و العلاقات الاستراتيجية. النتيجة خسارة المواطن و الوطن .

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 06 Janvier 2021 à 09h 25m |           
مقال فيه مبالغة وتحقير لتونس ولمن ساعدوها بينما المطلوب عكس ذلك تماما
اولا من الخطء القول بتدشين شلال المال والاستثمار لمجرد افتتاح فندق فتمويلات الفندق انطلقت منذ سنين وليس يوم افتتاحه كما انها لم تتوقف خلال الحصار
ثانيا قول "لقد ربحت دولة الانقلاب وخسرت دولة الثورة " مبالغ فيه فعلى العكس من ذلك تونس غنمت كثيرا ماديا ومعنويا واخلاقيا بينما توالت هزائم النظام المصري على العديد من الجبهات
ثالثا اظهار قطر بانها تخلت عن تونس واتجهت للسيسي ونظامه تدعمه فيه تجني كبير وانكار مؤلم للحقائق

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 06 Janvier 2021 à 08h 26m |           
نعم هذا هو الواقع والسياسة تتطلب رؤية وحكمة وخبرة.
تونس ليست جزيرة وكل بلدان العالم تتواصل في ما بينها وتعمل لمزيد جلب الاستثمارات وتحسين العلقات وتحديد المصالح والاولويات.
شكرا سي سويلمي

Aziz75  (France)  |Mercredi 06 Janvier 2021 à 08h 00m |           
يا أخي الكريم، لماذا نبقى دائما و أبدا تحت رحمة الآخر و طلب العون و المساعدة. علينا أن نعمل ليلا و نهارا للخروج من هذه المحنة و نخفض من المديونية الخانقة. علينا أن نعول على أنفسنا و لا على الغير.



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