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برشلونة يهزم هويسكا بهدف لـ دي يونغ

@FCBarcelona/twitter
Publié le Lundi 04 Janvier 2021 - 06:06 قراءة: 0 د, 19 ث
تغلب برشلونة على مضيفه هويسكا بهدفٍ دون رد، الأحد، ضمن الجولة 17 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتحقق فوز برشلونة بفضل الهولندي فرينكي دي يونغ، الذي استغل تمريرة ساحرة من الأرجنتيني ليونيل ميسي، هز بها شباك هويسكا في الدقيقة 27.


ورفع برشلونة بهذا الفوز رصيده إلى 28 نقطة وضعته في المركز الخامس، فيما بقي هويسكا قابعًا في المركز العشرين والأخير بـ 12 نقطة.



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