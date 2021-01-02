"القاعدة" يتبنى قتل 3 جنود فرنسيين في مالي

الأناضول -

أعلن تنظيم القاعدة الإرهابي، السبت، تبنيه هجوما أودى بحياة 3 جنود فرنسيين في مالي الإثنين الماضي.وذكرت منصة "الزلاقة" التابعة للتنظيم في بيان أن ذراعها "جي إس آي إم" الناشط في منطقة الساحل الإفريقي هو من شن الهجوم على الجنود الفرنسيين.والاثنين، أعلنت الرئاسة الفرنسية، مقتل 3 جنود في عملية بمالي.وأكد قصر الإليزيه أن 3 جنود قتلوا، الإثنين، في مالي إثر اصطدام مدرعتهم بعبوة ناسفة في "هومبوري" بمنطقة موبتي (وسط).وحسب قناة "فرانس 24"، فإن حصيلة الجنود الفرنسيين الذين قتلوا منذ تدخل باريس عسكريا في يناير/ كانون الثاني عام 2013، ارتفعت إلى 47 مع مقتل الجنود الثلاثة.يذكر أن فرنسا أطلقت عملية "برخان" العسكرية في مالي منذ 2014 بهدف القضاء على الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الإفريقي والحد من نفوذها، كما بعثت الأمم المتحدة 15 ألف جندي لتحقيق الاستقرار في مالي، إلا أنه لم يتم القضاء على التهديد الأمني فيها.ويبلغ عدد قوات فرنسا ضمن العملية 5 آلاف و100، وينتشرون في منطقة الساحل التي تتشكل من موريتانيا وتشاد ومالي وبوركينا فاسو والنيجر.