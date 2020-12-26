آرسنال يستعيد بريقه بفوز عريض على جاره تشيلسي

تنفس آرسنال الصعداء بفوزه في "ديربي لندن" على جاره تشيلسي بثلاثة أهداف لواحد، السبت، ضمن الجولة الـ 15 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.وقدم آرسنال شوطا أول مميزا فرض خلاله أفضليته شبه المطلقة، التي ترجمها إلى هدف سجله الفرنسي ألكسندر لاكازيت عند الدقيقة 34 من علامة الجزاء.وأسفر ضغط الـ "غانرز" المتواصل عن هدف ثان جاء في الدقيقة 44 من ركلة ثابتة نفذها ببراعة لاعب الوسط السويسري غرانيت تشاكا.واستغل آرسنال اندفاع خصمه للهجوم أملا في تدارك الموقف، وتمكن إثر هجمة مرتدة من إحراز هدف ثالث غاية بالروعة، من تسديدة لا تُصد ولا تُرد للمهاجم بوكايو ساكا، في الدقيقة 56.وشهدت الدقيقة 85 تسجيل تشيلسي هدفه الوحيد، والذي حمل توقيع المهاجم تامي أبراهام.وبهذا حقق آرسنال فوزه الأول بعد ثماني جولات، تعرض خلالها لست هزائم وتعادل في مناسبتين، رافعًا بذلك رصيده للنقطة 17 في المركز الرابع عشر.بالمقابل، تجرع تشيلسي مرارة الخسارة الرابعة له في الدوري هذا الموسم، ليتوقف رصيد الفريق عند 25 نقطة في المركز السادس.